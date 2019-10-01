2019/10/01 | 14:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

لقي طفل يبلغ من العمر ثلاث سنوات، مصرعه في حادث تصادم مروع بين شاحنة وثلاث سيارات على أحد الطرق السريعة في الصين.

أظهر مقطع الفيديو الذي وثقته كاميرا المراقبة شاحنة كبير تسير في تقاطع وفجاة لم تبطئ سيارة كانت تسير بسرعة مما تسبب في اصطدامها بالشاحنة حيث فتح الباب الخلفي لها وطار عدد من الأطفال.

وتسبب الحادث في اصطدام السيارات، حيث طار صبي واستقر أسفل سيارة أخرى كانت في الخلف، حيث هرع الركاب منها وحمل السائق الأخير من تحت الإطارات، بينما ذهب الآخرون لإنقاذ من في السيارة التي تعرضت للاصطدام المروع، وفقا لموقع لايف ليك.

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصرع طفل في حادث تصادم مروع – فيديو) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصرع طفل في حادث تصادم مروع – فيديو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).