2019/10/01 | 14:42
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
يتبع.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
ظافر العاني عقب اعلان وقوف إسرائيل وراء استهداف الحشد: خلافنا مع الفصائل ليس مبرراً للشماتة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ظافر العاني عقب اعلان وقوف إسرائيل وراء استهداف الحشد: خلافنا مع الفصائل ليس مبرراً للشماتة
يتبع.
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.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
ظافر العاني عقب اعلان وقوف إسرائيل وراء استهداف الحشد: خلافنا مع الفصائل ليس مبرراً للشماتة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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