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ظافر العاني عقب اعلان وقوف إسرائيل وراء استهداف الحشد: خلافنا مع الفصائل ليس مبرراً للشماتة


ظافر العاني عقب اعلان وقوف إسرائيل وراء استهداف الحشد: خلافنا مع الفصائل ليس مبرراً للشماتة
2019/10/01 | 14:42
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

ظافر العاني عقب اعلان وقوف إسرائيل وراء استهداف الحشد: خلافنا مع الفصائل ليس مبرراً للشماتة

 

يتبع.

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