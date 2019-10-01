2019/10/01 | 14:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطنيهناك تفاصيل اخرى بخصوص بالوثيقة..رئاسة الوزراء ترفض إقالة محافظة بابل كرار العبادي المركز الخبري الوطني.

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