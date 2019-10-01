إخلاء برلمان هونغ كونغ بعد تصاعد حدة الاشتباكات بين المتظاهرين والشرطة

2019/10/01 | 14:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت أمانة الجمعية التشريعية لهونغ كونغ، اليوم لثلاثاء، عن الإخلاء الفوري للموظفين وسط الاحتجاجات في المدينة التي تصاعدت بالفعل إلى اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين والشرطة.

يذكر في هذا السياق أن الرئيس الصيني شي جين بينغ، كان قد وعد في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، خلال احتفال الصين بسبعة عقود على تأسيس البلاد، الالتزام بالحفاظ على مبدأ "دولة واحدة ونظامان" في سياستها تجاه هونغ كونغ.

وكان المسؤولون الصينيون قد اتهموا قوى خارجية بمحاولة إلحاق ضرر ببكين من خلال إثارة الفوضى في هونغ كونغ بسبب مشروع قانون لا يحظى بشعبية كان سيسمح بمحاكمة المشتبه بهم في المحاكم التي يسيطر عليها الحزب الشيوعي بالصين.

وتحول الغضب من مشروع القانون إلى احتجاجات عنيفة أحياناً تطالب بقدر أكبر من الحرية لهونغ كونغ التي عادت إلى حكم الصين عام 1997 بموجب صيغة "بلد واحد ونظامان".

وهونغ كونغ هي مستعمرة بريطانية سابقة أصبحت جزءاً من الصين عام 1997، وفقاً لمبدأ دولة واحدة ونظامان مختلفان، حيث تم إعطاء هونغ كونغ وضعا شبيها بالحكم الذاتي، المتضمن حرية في تسيير أعمالها المالية والاقتصادية.

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