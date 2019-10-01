الأمن النيابية تدعو الحكومة لتقديم شكوى لدى الأمم المتحدة ضد إسرائيل

2019/10/01 | 14:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

دعت لجنة الامن والدفاع النيابية، اليوم الثلاثاء، الحكومة المركزية إلى تقديم شكوى لدى الأمم المتحدة ضد إسرائيل.

وقال رئيس اللجنة محمد رضا ال حيدر في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، إنه "بناء على تصريحات القائد العام للقوات المسلحة التي أشهرت الاعتداء الاسرائيلي على مواقع الحشد الشعبي الذي يعتبر انتهاك على سيادة العراق، على الحكومة العراقية الذهاب الى الامم المتحدة وتقدم شكوى الى إسرائيل لإحراقها القوانين الدولية واختراقها السيادة العراقية".

وطالب آل حيدر، القائد العام بـ "التعاقد مع الدول التي لديها الرغبة في حماية القوة الجوية العراقية والأجواء العراقية، وأن تعلن الحكومة احتفاظها بالرد في الوقت التي تراه مناسباً".

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