التعليم تعلن ضوابط استيفاء الأجور الدراسية عند استضافة الطلبة

2019/10/01 | 14:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء، ضوابط استيفاء الأجور الدراسية عند استضافة الطلبة التي سيعمل بها من السنة الدراسة 2020/2019.

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