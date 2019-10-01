لجنة الأمن النيابية تدعو الحكومة الى تقديم شكوى ضد الكيان الصهيوني في مجلس الأمن على خلفية استهداف مواقع تابعة للحشد الشعبي

2019/10/01 | 14:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية النائب محمد رضا الحيدري اليوم الثلاثاء، الحكومة الى تقديم شكوى ضد الكيان الصهيوني في مجلس الأمن الدولي على خلفية استهداف مواقع تابعة للحشد الشعبي.

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