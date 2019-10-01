العدل تعلن الإفراج عن 584 نزيلاً خلال أيلول الماضي

2019/10/01 | 15:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصباح الجديد ــ وكالات أعلنت دائرة الإصلاح التابعة لوزارة العدل، اليوم الثلاثاء، الإفراج عن 584 نزيلاً خلال شهر أيلول الماضي.وذكرت الدائرة في بيان تلقت “الصباح الجديد” نسخة منه، ان “العدد الكلي للمفرج عنهم من سجون الوزارة خلال الشهر الماضي بلغ (584) نزيلاً من سجون الوزارة في بغداد والمحافظات بينهم (43) مشمولاً بالعفو العام، و(51) من ...

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