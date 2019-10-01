تعاون بين العراق وتونس بمجال تبادل الخبرات الأمنية

2019/10/01 | 15:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد الصباح الجديد : بحث مستشار الأمن الوطني رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، الثلاثاء، مع وفد تونسي التعاون بمجال تبادل الخبرات الأمنية.وذكر مكتبه الإعلامي، في بيان تلقت ” الصباح الجديد “نسخة منه، إن “مستشار الأمن الوطني رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض استقبل اليوم، في مكتبه ببغداد المستشار الأول لرئيس الجمهورية التونسية المكلف ...

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