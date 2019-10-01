إحباط مخطط لاستهداف زائري الأربعينية بـ 750 كغم من الـ TNT جنوب بغداد

2019/10/01 | 15:13

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بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة الدفاع، الثلاثاء، 01 تشرين الأول، 2019، إحباط مخطط لاستهداف زائري الأربعينية بـ ...





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