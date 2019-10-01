2019/10/01 | 15:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

قرر مجلس محافظة واسط، اليوم الثلاثاء تخصيص شقة ومنحة مالية لعائلة مواطن أضرم النار في نفسه احتجاجاً على رفع التجاوزات.

وقال مصدر لـ"الغد برس"، إن "مجلس محافظة واسط قرر تخصيص شقة سكنية لعائلة المواطن، وسام سامي الجعيفري الذي أحرق نفسه، ومنح عائلته منحة الشهداء والبالغة 4 مليون دينار".

وأضاف المصدر أن "المجلس خول محافظ واسط برعاية عائلته وتشكيل لجنة تحقيقية حول ملابسات الحادث".

وكان وسام الجعفيري، وهو من أهالي محافظة واسط قد أقدم على إحراق نفسه احتجاجا على إزالة بلدية واسط بسطيته التي يستحصل منها رزق عائلته.

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