الاستخبارات العسكرية تلقي القبض على مطلوبين في بغداد وبابل

2019/10/01 | 15:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الثلاثاء، عن إلقاء القبض على مطلوبين في محافظتي بغداد وبابل.

وذكرت المديرية في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، ان "مفارز مديرية استخبارات وامن بغداد الميدانية التابعة إلى المديرية العامة للاستخبارات والامن ألقت القبض على ثلاثة مطلوبين للقضاء وفق المواد القانونية(٤٤٦ ، ٤٤٢ ، ٤٠٥)".

وأضافت أن "الاعتقال جاء بالتنسيق مع مفارز أمنية مشتركة وذلك من خلال تواجدهم في مناطق متفرقة من العاصمة"، مبينة أنه "تم احالة المتهمين إلى الجهات المختصة لإكمال التحقيق معهم".

وأشارت المديرية، إلى أن "مفارز مديرية استخبارات وامن بابل الميدانية التابعة إلى المديرية أعلاه وبالتعاون مع قوة أمنية مشتركة ألقت القبض على (١٠) مطلوبين للقضاء وفق مواد قانونية مختلفة"، موضحة أن "الاعتقال جاء من خلال حملة دهم وتفتيش نفذتها القوة اعلاه في منطقة عجرش التابعة إلى قضاء المحاويل".

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