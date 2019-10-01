حقوق الإنسان: إطلاق سراح 11 متظاهرا اعتقلتهم القوات الأمنية في البصرة

2019/10/01 | 15:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن مكتب مفوضية حقوق الانسان في البصرة، اطلاق سراح أحد عشر متظاهرا اعتقلتهم القوات الامنية خلال تظاهرة أقيمت في ساحة العروسة وسط المحافظة.

وذكر مدير المكتب, مهدي التميمي, انه تم التواصل مع القوات الامنية في المحافظة من أجل اطلاق سراح المتظاهرين الذين تم اعتقالهم بعد الانتهاء من الإجراءات القانونية بحجة عدم حصول الموافقة على اقامة التظاهرة، مؤكداً عدم وجود نص دستوري يمنع التظاهر.

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