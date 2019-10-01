2019/10/01 | 15:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني – اوضح الفريق عبد الوهاب الساعدي، قائد قوات مكافحة الإرهاب المقال ،الثلاثاء، أنه سيقوم بتنفيذ أمر القائد العام للقوات المسلحة درءا للفتنة، وسيقدم نفسه للتقاعد المبكر.وقال الساعدي في تصريح لعدد من الصحفيين بينهم “المركز الخبري الوطني” ، “بعد تنفيذي لأمر القائد العام للقوات المسلحة ودرءا للفتنة، سأتمتع باجازة مدتها 30 […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص الساعدي يكشف للمركز الخبري وجهته المقبلة: سأكون عند حسن ظنكم المركز الخبري الوطني.

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