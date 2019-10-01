هيئة الجمارك: ضبط أدوية منتهية الصلاحية في جمرك بوابة البصرة

2019/10/01 | 15:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت هيئة الجمارك، ضبط أدوية منتهية الصلاحية بأوراق مزورة في جمرك بوابة البصرة.

وقالت الهيئة في بيان، إن كوادرها في مركز جمرك بوابة البصرة بالتعاون مع جهاز المخابرات الوطني وشرطة الجمارك والمنافذ الحدودية تمكنت من ضبط ثلاث حاويات أدوية بشرية منتهية الصلاحية تم التلاعب بأوراقها الرسمية..



مبينة ان الاوراق المزورة تشير الى انها تحتوي بضائع مختلفة، وقد تم اتخاذ اللازم بحقها حسب القوانين والتعليمات النافذة.

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