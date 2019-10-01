رئيس الجمهورية يؤكد ضرورة تعزيز جهود إعادة إعمار المدن وتأمين عودة النازحين

2019/10/01 | 15:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس الجمهورية برهم صالح اليوم الثلاثاء، ضرورة تعزيز جهود إعادة إعمار المدن في محافظة صلاح الدين وتأمين عودة جميع النازحين.

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