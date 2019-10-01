الولائي: وقوف إسرائيل خلف قصف مقرات الحشد الشعبي هو ضوء أخضر لأخذ الثأر

2019/10/01 | 15:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعتبر الأمين العام لكتائب سيد الشهداء ابو آلاء الولائي، إعلان القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي وقوف إسرائيل خلف قصف مقرات الحشد، بأنه ضوء أخضر لأخذ الثأر.

وكتب الولائي في تغريدة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن إعلان عبد المهدي بوقوف إسرائيل خلف قصف مقرات الحشد، هو ضوء أخضر لأخذ الثأر.

وكان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي أكد، أن التحقيقات في استهداف بعض مواقع الحشد الشعبي تشير إلى أن إسرائيل هي من قامت بذلك.

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