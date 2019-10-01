اصابات في صفوف المتظاهرين العراقيين بسبب خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع

2019/10/01 | 15:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ فرقت القوات الامنية، ترافقها قوات مكافحة الشغب يوم الثلاثاء المئات المتظاهرين في ساحة عبر اطلاق المياه الساخنة، والغاز المسيل للدموع وسط العاصمة بغداد.

وتظاهر الالاف من الاشخاص وسط في ساحة التحرير وسط بغداد مطالبين بتوفير الخدمات، وتحسين الواقع المعيشي، وتوفير الوظائف للعاطلين، والقضاء على ظاهرتي البطالة المتفشية في المجتمع، والفساد المالي والاداري المستشري في دوائر الدولة ومؤسساتها.

وقالت مصادر اعلامية لشفق نيوز، ان قرابة 1500 شخص محتج تجمعوا امام جسر الجمهورية المؤدي الى المنطقة الخضراء المحصنة، التي تضم البرلمان، والدوائر الحساسة اضافة الى البعثات الدبلوماسية وسفارات الدول، وكذلك منطقة العلاوي الذي يضم مبنى مجلس الوزراء العراقي.

واضافت المصادر ان قوات مكافحة الشغب احاطت بالمتظاهرين واطلقت المياه الساخنة والغاز المسيل للدموع مما تسبب بإصابة عدد من المحتجين، مشيرة الى تمكن تلك القوات من تفريق المتظاهرين.

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