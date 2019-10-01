توجيهات جديدة من رئيس الوزراء بشأن الأيدي العاملة وخدمة المهندسين بالقطاع الخاص

2019/10/01 | 15:44

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بغداد اليوم

بغداد اليوم _ بغداد

وجه وزير الخارجية محمد علي الحكيم، اليوم الثلاثاء، بتعليق العمل في القنصلية العراقية بمدينة مشهد الإيرانية على خلفية الاعتداء على دبلوماسيين عراقيين من قبل أجهزة الأمن الإيراني، واعتقالهما قبل يومين.

وقال المتحدث باسم الوزار

بغداد اليوم- بغداد

أفاد مراسل (بغداد اليوم)، بأن سيارات الاسعاف وصلت الى ساحة التحرير وسط بغداد، فيما نقلت عدداً من المتظاهرين المصابين.

وقال مراسلنا، إن سيارات الاسعاف وصلت الى ساحة التحرير وسط بغداد، لنقل المتظاهرين الذين تعرضوا للاختناق نتيج

بغداد اليوم-بغداد

أفاد مراسل (بغداد اليوم)، الثلاثاء (1 تشرين الأول 2019)، بأن نحو 20 حالة اختناق حدثت في صفوف متظاهري التحرير وسط غياب سيارات الاسعاف.





وقال المراسل، إن 20 حالة اختناق حدثت في صفوف المتظاهرين الذين خرجوا اليوم، في ساحة ال

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