2019/10/01 | 15:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالفيديو ..المتظاهرون يحاولون اقتحام الحاجز الامني الاولهناك تفاصيل اخرى بخصوص بالفيديو ..المتظاهرون يحاولون اقتحام الحاجز الامني الاول المركز الخبري الوطني.

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