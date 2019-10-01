مسؤول إثيوبي: مصر تتصرف كأنها صاحبة سد النهضة واقتراحها “مضحك”

2019/10/01 | 15:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال المدير التنفيذي للمكتب الفني الإقليمي لشرق النيل في إثيوبيا فكأحمد نجاش إن اقتراح مصر حول ملء سد النهضة ينتهك الإجراءات التي يجب اتباعها.

وأشار المسؤول الإثيوبي إلى أنه “ينبغي أن تكون إثيوبيا هي التي تتقدم بالاقتراح حول تعبئة السد وليس العكس، موضحا أن مصر تتصرف كأنها صاحبة السد وتخرج باقتراح يطلب من إثيوبيا التعليق عليه، وهذا ليس منطقيا في الواقع”.

وتابع: “الجزء المضحك من هذا الاقتراح هو أن مصر ستطرح اقتراحها الخاص، لكنه سد إثيوبيا.



الأمر المنطقي هو أن إثيوبيا ستأتي بخطة التعبئة ويمكن لمصر أن تعلق على ذلك، كما يمكن أن تبدي قلقها بشأن الاقتراح الإثيوبي وأن تطلب بتحسين الاقتراح”، بحسب وسائل إعلام.

ووفقًا للمسؤول الإثيوبي فإن اقتراح مصر سوف يؤثر “بشكل كبير” على إثيوبيا.

وقال: “بالتأكيد إن إصدار 40 مليار متر مكعب سيكون له تأثير كبير على وقت الملء، كما أن له أيضا تأثير اقتصادي ومعنوي وكذلك مسألة متعلقة بسيادة البلاد”.

ونوه بأنه إذا قبلت إثيوبيا إطلاق 40 مليار متر مكعب والحفاظ على مستوى سد أسوان على ارتفاع 165 مترا فوق سطح الأرض، “هناك احتمال في عدم القدرة على ملء السد أبدا”.

وكانت مصر قد اقترحت ملء السد خلال سبع سنوات وإذا وصل مستوى المياه في سد أسوان إلى 165 مترا فوق سطح الأرض، وأن تقدم إثيوبيا 40 مليار متر مكعب سنويا.

ورفضت إثيوبيا على الفور الاقتراح، قائلة إن هذا عدم احترام لسيادتها، وإن لها الحق في تنمية مواردها.

وبدأت إثيوبيا ببناء سد النهضة في أبريل 2011 ، بهدف توليد الكهرباء لتلبية المطالب المحلية وكسب العملات الأجنبية، حيث أنه من المتوقع أن يولد السد 750 ميغاوات العام المقبل والذي يبلغ 68.3 في المئة من عملية البناء العام وعند اكتماله سيقوم السد بتوليد 6450 ميغاوات وهو أكبر سد كهرومائي في القارة الأفريقية وسابع أكبر سد في العالم.

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