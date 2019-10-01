وزير الخارجية يوجّه بتعليق العمل في قنصلية العراق بمدينة مشهد على خلفية الاعتداء الذي طال دبلوماسيين عراقيين

2019/10/01 | 15:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه وزير الخارجية محمد علي الحكيم، اليوم الثلاثاء، بتعليق العمل في قنصلية جمهورية العراق بمدينة مشهد.

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