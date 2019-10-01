عبد المهدي يصدر قرارات لإستيعاب حملة الشهادات العليا وايجاد فرص عمل لهم

2019/10/01 | 15:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /SNG- اصدر رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي قرارات بغية استيعاب مؤسسات الدولة والكليات والجامعات الاهلية كافة لحملة الشهادات العليا والانتفاع من قدراتهم العلمية والبحثية والنهوض بمستوى ادائها خدمة لمسيرة البناء والإصلاح ، ولغرض إيجاد فرص عمل لهم والاستفادة من خبراتهم .1.اطلاق الدرجات الوظيفية للتعيين على حركة الملاك للسنوات ( 2017 و ...

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