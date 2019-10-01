نادية محمود - ألاحزاب الاسلامية اما قمع او افساد التظاهرات!

2019/10/01 | 16:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #نادية_محمود للجماهير في العراق تجربة حية وغنية مع احزاب السلطة الاسلامية.في عام 2011 واجهت الحكومة المتظاهرين المطالبين باصلاح النظام( وليس اسقاطه) بالعنف الوحشي، ولم يتحقق اي شيء.في عام 2015 حرف وحوّل التيار الصدري المشارك في السلطة، المظاهرات عن هدفها الاصلي بنزوله اليها.لم يتجرأ فيه احد من الاسلاميين عند اندلاع التظاهرات على الدخول فيها حين صاحت الجماهير باسم الدين باكونا الحرامية، خرجت الجماهير تطالب ب......

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