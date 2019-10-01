بالوثيقة.. مجلس الديوانية يخاطب رئاسة الجمهورية لإلغاء جلسة انتخاب النائلي وتجديد الثقة للشعلان

2019/10/01 | 16:15

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بغداد اليوم- الديوانية

خاطب مجلس محافظة الديوانية، اليوم الثلاثاء، رئاسة الجمهورية لإلغاء جلسة انتخاب فيصل النائلي وتجديد الثقة بزهير للشعلان.

وحصلت "بغداد اليوم"، على وثيقة، صادرة من مجلس المحافظة بتاريخ اليوم الثلاثاء، 01 تشرين الأول، 2019، بموجبها وجه مجلس محافظة الديوانية كتابا رسميا لرئاسة الجمهورية يتضمن إلغاء جلسة انتخاب المحافظ الجديد فيصل النائلي الذي انتخب فجر الاحد، وتجديد الثقة للمحافظ الحالي زهير الشعلان.

ادناه نص الوثيقة:

بغداد اليوم _ بغداد

افاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، باندلاع حريق في المطعم التركي قرب جسر الجمهورية وسط بغداد، بعد أن اتخذته القوات الأمنية موقعاً لإطلاق القنابل الغازية صوب المتظاهرين.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "حريقاً ان

بغداد اليوم-بغداد

أعلن مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية، الثلاثاء (01 تشرين الأول، 2019) أن العمليات الخاصة التابعة له اقتحمت صالة للروليت في فندق المنصور ميليا وسط بغداد.

وذكر المكتب، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "ضمن جهودها الر

بغداد اليوم- بغداد

أصدر رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، اليوم الثلاثاء، توجيهات جديدة حول نسبة الأيدي العاملة في المشاريع الاستثمارية واحتساب خدمة المهندسين في القطاع الخاص.

وذكر مكتب عبد المهدي، في بيان تلقته "بغداد اليوم، أن الاخير وج

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