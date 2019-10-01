الكونغرس يعتزم التحقيق مع عمالقة الإنترنت

2019/10/01 | 16:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أفادت وسائل اعلام أمريكية، اليوم الثلاثاء، بأن رئيسة لجنة مجلس النواب للأعمال التجارية الصغيرة نيديا فيلاسكيس، تعتزم تنظيم تحقيق مع عمالقة الإنترنت "فيسبوك" و"غوغل" و"أمازون" لتأثيرهم المحتمل على المنافسة.

وترى النائبة الأمريكية، أن شركات قطاع الأعمال الصغيرة في الولايات المتحدة لها الحق في التنافس على قدم المساواة مع الشركات الضخمة، معربة عن أملها بأن يساعد طرح الأسئلة على "فيسبوك" و"غوغل" و"أمازون" في معرفة كيف تؤثر مثل هذه الشركات على أنشطة الشركات الصغيرة.

ووفقا لوكالة "بلومبرغ"، فإن جلسة استماع ستعقد بهذا الشأن في أواخر تشرين الاول الحالي، وتخطط النائبة خلالها للتركيز على العوائق التي تواجه الشركات الصغيرة منافسة الشركات الكبيرة أو عند الترويج لأنشطتها على منصات "فيسبوك" و"غوغل" و"أمازون".

وفي تموز الماضي، تم الكشف عن نية وزارة العدل ولجنة التجارة الفدرالية الأمريكيتين، إجراء تحقيق واسع النطاق يستهدف "فيسبوك" و"غوغل" و"أمازون" و"أبل" للوقوف على انتهاكات محتملة لقوانين مكافحة الاحتكار.

وبالتزامن مع الإدارتين الأمريكيتين، أعلن الديمقراطيون في مجلس النواب عن بدء تحقيقهم الخاص ضد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

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