مفتشية الداخلية تعلن عن غلقها لقاعات روليت في بغداد

2019/10/01 | 16:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلنت مفتشية وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، عن مداهمة وغلق قاعات للروليت ببغداد.

وقالت المفتشية في بيان صحفي تلقت "الغد برس" نسخة منه انه "وضمن جهودها الرامية لمكافحة عمليات غسيل الأموال ولعب القمار والروليت، داهمت مفرزة العمليات الخاصة التابعة للمفتش العام لوزارة الداخلية صالة الروليت التابعة لفندق المنصور ميليا ببغداد بأمر قضائي أصولي وقامت بمصادرة وضبط آلات اللعبة وكل ما يرتبط بها".

واضافت ان "العملية جاءت تنفيذاً لأمر قضائي وبتوجيه وإشراف مباشرين من قبل جمال الأسدي مفتش عام الداخلية لمكافحة عمليات غسيل الأموال وضبط المقامرين وبناءً على الشكوى المقدمة من ادارة فندق المنصور ميليا ضد أصحاب صالة الروليت في فندقه، وتمت عملية المداهمة بمشاركة القوات الماسكة للأرض".

وتابعت انه "تم غلق القاعة وضبط محتوياتها وكل ما يشكل جريمة بمستند ضبط اصولي".

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