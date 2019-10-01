القبض على 11 مطلوبا في قضايا جنائية مختلفة في ديالى

2019/10/01 | 16:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة شرطة ديالى، اليوم الثلاثاء، القبض على (11) مطلوباً على قضايا جنائية مختلفة في محافظة ديالى.

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