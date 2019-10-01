وزير التخطيط يبحث مع السفير السويدي سبل تعزيز العلاقات الثنائية

2019/10/01 | 16:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث وزير التخطيط نوري صباح الدليمي، اليوم الثلاثاء، مع السفير السويدي لدى العراق لارس رونوس العلاقات المشتركة في مجالات الاقتصاد والاستثمار بين البلدين.

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