2019/10/01 | 16:30
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بالفيديو: هل سيتحرك البرلمان لتفعيل قانون الضمان الاجتماعي؟ هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/10/01 | 16:30.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو: هل سيتحرك البرلمان لتفعيل قانون الضمان الاجتماعي؟) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو: هل سيتحرك البرلمان لتفعيل قانون الضمان الاجتماعي؟) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو: هل سيتحرك البرلمان لتفعيل قانون الضمان الاجتماعي؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).