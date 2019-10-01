2019/10/01 | 16:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} اكد عضو المكتب السياسي لتيار الحكمة الوطني المعارض بليغ أبو كلل، ما قدمته الحكومة من الحلول اقترحناها لها في بداية الأزمة.

‏وقال أبو كلل في تغريدة على {تويتر}" لم نكن بحاجة لـ 104 يوم ولا ما حصل لو كان هناك تفكير بالحل منذ البداية!".وأضاف" ما قدمته رئاسة الوزراء من حلول -وهو أمر جيد- كنا قد اقترحناه في بداية الأزمة على الحكومة وعلى ممثلي حملة الشهادات وكانت لدينا إضافات أخرى لصالحهم تحت إمكانية الحكومة!".انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أبو كلل: حلول الحكومة لحملة الشهادات اقترحناها في بداية الأزمة) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أبو كلل: حلول الحكومة لحملة الشهادات اقترحناها في بداية الأزمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).