رويترز: إعادة افتتاح معبر القائم الحدودي مع سوريا يمثل مكسبا لإيران

2019/10/01 | 16:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قالت وكالة رويترز ان إعادة افتتاح معبر القائم الحدودي مع سوريا بعد ثماني سنوات من إغلاقه يمثل مكسبا لإيران ومؤشرا على التطبيع بين بغداد ودمشق.

واعتبر تقرير وكالة رويترز، ان هذا المعبر مهم لمحاولة إيران تعزيز نفوذها المتنامي على ممر من الأرض يمتد من طهران إلى بيروت، مشيرا الى ان وجود حلفاء لإيران على جانبي الحدود، وعلى مقربة من قوات أمريكية وفصائل حليفة لها يزيد التوتر بين واشنطن وطهران اللتين تخوضان مواجهة بسبب البرنامج النووي لطهران وأنشطتها بالمنطقة.

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