شاهد شعار التحالف الكوردستاني (مرفق بصورة)

2019/10/01 | 16:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اتفقت الاحزاب الكوردستانية المنضوية في التحالف الكوردستاني لخوض الانتخابات في المناطق المتنازع عليها.

واتفق 16 حزبا كوردستانيا يوم الثلاثاء على اختيار محافظ كركوك السابق عبد الرحمن مصطفى رئيسا لكتلة التحالف الكوردستاني التي ستخوض الانتخابات المحلية في المناطق المتنازع عليها بين اربيل وبغداد.

وكانت تلك الاحزاب قد عقدت في وقت سابق من اليوم اجتماعا في المقر الرئيس لحركة التغيير بمدينة السليمانية.

وبحسب بلاغ صادر عن الاجتماع فإنه تقرر تسمية مصطفى رئيسا للتحالف اضافة الى تشكيل سكرتارية من الاحزاب الـ16 للإشراف على التحضيرات للانتخابات المحلية المزمع اجراؤها في شهر نيسان من العام المقبل.

وتقرر ايضا بحسب البلاغ ان يكون شعار التحالف التعايش المشترك، وتطبيق الدستور.

واكد البلاغ على ضرورة ان تجري الكتل الكوردستانية في مجلس النواب العراقي مراجعة لقانون انتخابات مجالس المحافظات المعدل والذهاب الى المحكمة الاتحادية لمتابعة قضية الطعن بالتعديل.

ودعها البلاغ القوى والجهات السياسية الكوردستانية الاخرى في المناطق المتنازع عليها الانخراط في التحالف.

من جهته قال رئيس التحالف عبد الرحمن مصطفى في مؤتمر صحفي عقده امام مبنى حركة التغيير بحضور ممثلي 16 حزبا، انه "سعيد بتكليفه بهذه المهمة من قبل تلك الاحزاب"، معتبرا في الوقت ذاته رئاسة التحالف بـ"الواجب الوطني والقومي".

واضاف "نأمل بالحفاظ على وحدة الصف التي تحققت اليوم بين الاحزاب"، مردفا بالقول "اشكر الاحزاب التي منحتني الثقة في تولي هذه المهمة".

وحث مصطفى الكورد في المناطق المتنازع عليها الى ان يكون لهم حضور ومشاركة قوية في الانتخابات المحلية المقبلة.

يذكر ان تسعة احزاب كوردستانية قد اتفقت يوم السبت على تشكيل التحالف، وهي كل من : الحزب الديمقراطي الكوردستاني، والاتحاد الوطني الكوردستاني، وحركة التغيير، والاتحاد الاسلامي الكوردستاني، والجماعة الاسلامية الكوردستانية، والحركة الاسلامية الكوردستانية، والحزب الشيوعي الكوردستاني، الحزب الاشتراكي الديمقراطي الكوردستاني، وحزب كادحي كوردستان.

وسيخوض التحالف الانتخابات في المناطق المتنازع في محافظة كركوك، ونينوى، وديالى، وصلاح الدين.

ودعا بلاغ صادر عن تلك الاحزاب التسعة في حينها الجهات والقوى الكوردستانية كافة الى الانضمام الى ذلك التحالف، مؤكدا على التعايش المشترك بين المكونات كافة في تلك المحافظات.

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