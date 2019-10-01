القوات الأمنية تخلي ساحة التحرير وتلاحق المتظاهرين بالرصاص الحي إلى شارع السعدون

2019/10/01 | 16:46

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بغداد اليوم

بغداد اليوم _ بغداد

أفاد مصدر أمني، مساء اليوم الثلاثاء، بمقتل أحد المتظاهرين بعد اصابته برصاص حي، في ساحة التحرير، وسط العاصمة بغداد.

وقال المصدر، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "المتظاهر، حسن محمود الفرطوسي، توفي قبل قليل متأثرا برصاص

بغداد اليوم- بغداد

اقدمت القوات الامنية في محافظة الديوانية، اليوم الثلاثاء، على تفريق المتظاهرين الذين خرجوا قبل ساعات باستخدام القوة.

وقال مراسل وكالة (بغداد اليوم) الاخبارية، ان ثلاثة متظاهرين اصيبوا بجروح طفيفة جراء قيام الاجهزة الامني

بغداد اليوم _ بغداد

أصيب 50 متظاهراً في ساحة التحرير وسط بغداد، بجروح وحالات اختناق، اليوم الثلاثاء، جراء استخدام القوات الأمنية الـغاز المسيّل للدموع والرصاص الحي لتفريقهم.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن عدد المتظاهرين الذين أصيبوا بجروح طف

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