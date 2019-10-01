قتلى وجرحى باطلاق رصاص حي وسط المتظاهرين في ساحة التحرير

2019/10/01 | 16:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادافاد مراسل “كلكامش برس”، الثلاثاء، بسقوط قتلى وجرحى جاراء اطلاق الرصاص الحي في ساحة التحرير.

وقال المراسل إن قتلى وجرحى سقطوا جراء اطلاق الرصاص الحي من القوات الأمنية بعد استخدام خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع بالإضافة الرصاص الحي

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