اطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين في ساحة التحرير

2019/10/01 | 16:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداصيب عدد كبير من المتظاهرين بعد ان اطلقت القوات الامنية القنابل الغازية المسيلة للدموع لتفريق التظاهرات التي خرجت صباح هذا اليوم في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد.

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