وزير العدل بحكومة كردستان يرفع دعوى قضائية ضد الحلبوسي تتعلق بقانون الانتخابات المحلية

2019/10/01 | 16:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تقدم وزير العدل في حكومة إقليم كردستان، فرصت أحمد، بدعوى قضائية ضد رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، تتعلق بتعديل قانون الانتخابات لمجالس المحافظات.

وأكد أحمد في دعواه، أن القانون رقم اربعة عشر، “التعديل الأول” والخاص بانتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم، والأقضية التابعة لها، يتناقض مع أحكام الدستور، وقواعد ومبادئ الانتخابات العامة، ومبادئ الديمقراطية والحقوق الأساسية الواردة في الدستور، وهو ما يجعلها باطلة، وموجبة للإلغاء، استناداً لحكم المادة الثانية عشرة من الدستور، مشيرا الى ثماني نقاط تثبت عدم دستورية وقانونية التعديل، من بينها تلك المتعلقة بالمادة ست عشرة من القانون، والإجراءات التي تحرم آلاف الناخبين النازحين من الادلاء بأصواتهم، والاعتماد على بطاقة الناخب المحدثة بايومتريا، إضافة الى حرمان أهالي المناطق التي كانت تابعة لمحافظة كركوك، والتي تم إلحاقها بمحافظتي السليمانية وصلاح الدين، من التصويت في كركوك.

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