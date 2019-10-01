عمليات البصرة تحذر المتظاهرين السلميين من مثيري الشغب والمندسين

2019/10/01 | 16:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت قيادة عمليات البصرة اليوم الثلاثاء، حرصها للحفاظ على ارواح المواطنين المتظاهرين السلميين.

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