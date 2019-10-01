الأحزاب الكردية تنتخب عبد الرحمن مصطفى رئيسا لقائمة التحالف الكردستاني بالانتخابات المحلية المقبلة

2019/10/01 | 16:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت الأحزاب الكردية المنضوية في قائمة التحالف الكردستاني، انتخابها محافظ كركوك الأسبق، عبد الرحمن مصطفى، رئيساً للقائمة، تمهيدا للمشاركة في الانتخابات المحلية المقبلة.

وذكرت مصادر من داخل القائمة، ان الأحزاب المنضمة للتحالف، عقدت اجتماعا لبحث الأمور المتعلقة بآليات مشاركتها بقائمة موحدة، بالانتخابات المقبلة لمجالس المحافظات، في كركوك ونينوى وديالى وصلاح الدين، واختيار شعار للتحالف، مبينة ان الأحزاب المشاركة، أجمعت على اختيار مصطفى رئيسا للقائمة.

ومن الجدير بالذكر، ان مصطفى المولود في كركوك والحاصل على شهادة بالقانون من جامعة بغداد، سبق وان شغل منصب، أول محافظ لكركوك بعد عام الفين وثلاثة، وسبق وان استقال من المنصب في نيسان، عام الفين وأحد عشر.

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