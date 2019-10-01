بالصور.. تظاهرات بغداد تخرج عن السيطرة

2019/10/01 | 17:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} خرجت التظاهرات السلمية في العاصمة بغداد عن السيطرة بعد القاء قوات مكافحة الشغب القنابل المسيلة للدموع على المتظاهرين.

وأشار شهود عيان {للفرات نيوز} الى" خروج الوضع عن السيطرة واحراق جزء من بناية المطعم التركي من قبل المتظاهرين بسبب اطلاق نار حي من قبل بعض القوات الامنية المتواجدة فيها صوب المتظاهرين".انتهى

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