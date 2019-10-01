2019/10/01 | 17:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني – اكد السياسي المستقل عزت الشابندر ،الثلاثاء، ان التظاهرات الشعبية الغاضبة نتيجة طبيعية للظلم و الاستهتار و الفساد المتواصل للحكومات المتعاقبة منذ تولي صدام حسين للحكم حتى الان .وقال الشابندر في تغريدة له على “تويتر” تابعته وكالة “المركز الخبري الوطني”، ان”التظاهرات الشعبية الغاضبة نتيجة طبيعية للظلم و الاستهتار و […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص الشابندر : التظاهرات الشعبية الغاضبة نتيجة طبيعية للظلم و الاستهتار و الفساد المركز الخبري الوطني.

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