2019/10/01 | 17:06
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد / المركز الخبري الوطني – اكد السياسي المستقل عزت الشابندر ،الثلاثاء، ان التظاهرات الشعبية الغاضبة نتيجة طبيعية للظلم و الاستهتار و الفساد المتواصل للحكومات المتعاقبة منذ تولي صدام حسين للحكم حتى الان .
وقال الشابندر في تغريدة له على “تويتر” تابعته وكالة “المركز الخبري الوطني”، ان”التظاهرات الشعبية الغاضبة نتيجة طبيعية للظلم و الاستهتار و […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص الشابندر : التظاهرات الشعبية الغاضبة نتيجة طبيعية للظلم و الاستهتار و الفساد المركز الخبري الوطني.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشابندر : التظاهرات الشعبية الغاضبة نتيجة طبيعية للظلم و الاستهتار و الفساد) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري الوطني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وقال الشابندر في تغريدة له على “تويتر” تابعته وكالة “المركز الخبري الوطني”، ان”التظاهرات الشعبية الغاضبة نتيجة طبيعية للظلم و الاستهتار و […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص الشابندر : التظاهرات الشعبية الغاضبة نتيجة طبيعية للظلم و الاستهتار و الفساد المركز الخبري الوطني.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشابندر : التظاهرات الشعبية الغاضبة نتيجة طبيعية للظلم و الاستهتار و الفساد) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري الوطني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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