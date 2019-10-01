بورصة العراق تتراجع بتداولات جلسة منتصف الأسبوع

2019/10/01 | 17:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أنهى المؤشر العام لبورصة العراق جلسة تداولات اليوم الثلاثاء على تراجع بنسبة 0.03 % ، عند مستوى 475.33 نقطة ، فاقداً نحو 0.15 نقطة.

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