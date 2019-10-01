كيلي كرافت تطالب النظام السوري بالإفراج عن 128 ألف معتقل بطريقة تعسفية

2019/10/01 | 17:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طالبت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة النظام السوري بالإفراج عن مئة وثمانية وعشرين الف معتقل بطريقة تعسفية في سوريا.

وأعلنت كيلي كرافت خلال الاجتماع الشهري لمجلس الأمن المخصص للنزاع السوري، أن حوالى مئة وثمانية وعشرين ألف سوري لا يزالون قيد الاحتجاز التعسفي، وان هذه الممارسة غير مقبولة، وعلى نظام الأسد إطلاق سراحهم، داعية إلى السماح للمراقبين الدوليين بالدخول إلى السجون في سوريا.

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