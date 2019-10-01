2019/10/01 | 17:18

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متظاهرو التحرير يصلون منتصف جسر الجمهورية والقوات الامنية تحاصرهم

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متظاهرو التحرير يصلون منتصف جسر الجمهورية والقوات الامنية تحاصرهم بخراطيم المياه

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