2019/10/01 | 17:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني اعلنت مديرية الدفاع المدني العامة، عن مشاركة اكثر من 15 فرقة اطفاء في اخماد حريق المطعم التركي وسط بغداد.وذكرت المديرية في بيان، تلقت وكالة “المركز الخبري الوطني”،نسخة منه، عن” اندلاع حريق داخل بناية المطعم التركي وسط بغداد وفرق الدفاع المدني بقيادة مدير عام الدفاع اللواء كاظم سلمان بوهان تبذل […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص مشاركة اكثر من ١٥ اطفائية في اخماد حريق المطعم التركي وسط بغداد المركز الخبري الوطني.

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