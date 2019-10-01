المفوضية تقرر تمديد المصادقة على الاحزاب السياسية للمشاركة بانتخابات مجالس المحافظات

2019/10/01 | 17:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت المـفـوضـية العليا المستقلة لـلانـتـخـابـات، اليوم الثلاثاء، تمديد المصادقة على الاحزاب السياسيةالسياسية للمشاركة بانتخابات مجالس المحافظات المقبلة.

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