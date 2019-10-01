2019/10/01 | 17:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني اعلن نادي الميناء الرياضي، فسخ عقد لاعب فريقه السلوي صفاء سليم بسبب رفضه اللعب امام فريقه السابق في الدوري السلوي الممتاز.وذكر النادي في بيان تلقت الوكالة المركز الخبري، نسخة منه، أن “ادارة نادي الميناء، تفسخ تعاقدها مع لاعب فريق كرة السلة صفاء سليم و ذلك لأخلاله بالاتفاق بين الإدارة واللاعب ، حيث […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص رفض اللعب امام فريقه السابق فعاقبته الادارة بفسح عقده المركز الخبري الوطني.

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