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بالصور.. القوات الأمنية تفرق عشرات المتظاهرين أمام مجلس محافظة كربلاء


بالصور.. القوات الأمنية تفرق عشرات المتظاهرين أمام مجلس محافظة كربلاء
2019/10/01 | 17:48
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم _ كربلاء 

أفاد مصدر أمني، بمحافظة كربلاء، مساء اليوم الثلاثاء، بأن القوات الأمنية فرقت عشرات المتظاه...

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