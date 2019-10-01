2019/10/01 | 17:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم _ كربلاء

أفاد مصدر أمني، بمحافظة كربلاء، مساء اليوم الثلاثاء، بأن القوات الأمنية فرقت عشرات المتظاه...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( بالصور.. القوات الأمنية تفرق عشرات المتظاهرين أمام مجلس محافظة كربلاء) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( بالصور.. القوات الأمنية تفرق عشرات المتظاهرين أمام مجلس محافظة كربلاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).