2019/10/01 | 17:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداعلن محافظ ديالى مثنى التميمي، الثلاثاء، ادراج مشاريع جديدة ضمن خطة اعادة اعمار ديالى، جاء ذلك خلال استقباله رئيس صندوق اعادة الاعمار الدكتور مصطفى الهيتي والوفد المرافق له.

وقال التميمي، في بيان تلقته “كلكامش برس”، إنه “ناقش مع الهيتي المشاريع المنفذة من قبل الصندوق في محافظة ديالى خلال الاعوام السابقة ومشاريع عام 2019″، مطالبا “باعطاء اهمية قصوى لمحافظة ديالى في ملف اعادة الاعمار والخدمات”.

وبين، “حصول موافقات من صندق اعادة الاعمار على ادراج مشاريع جديدة في مجالات مختلفة منها المجاري والكهرباء والطرق وبناء مدارس ضمن خطة اعادة اعمار ديالى لمناطق بهرز و الكاطون” التابعة لقضاء بعقوبة”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ديالى: الموافقة على إدراج مشاريع جديدة ضمن خطة إعادة الإعمار) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ديالى: الموافقة على إدراج مشاريع جديدة ضمن خطة إعادة الإعمار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).