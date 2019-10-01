2019/10/01 | 17:49

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حرق إحدى عجلات القوات الامنية في ساحة التحرير

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بالصورة...



حرق إحدى عجلات القوات الامنية في ساحة التحرير

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